Легендарный плеер Winamp возродят

Легендарный аудиоплеер Winamp перезапустят — разработчики обновили сайт программы, а также открыли прием заявок на участие в тестировании нового продукта.

«Происходит что-то великое. Мы создаем Winamp для нового поколения», — отмечается на сайте проекта. При этом пока неизвестно, как будет позиционировать себя новая версия некогда самого популярного плеера.

Приложение перестало развиваться в 2007 году с выходом версии 5.5. В 2018 году была опубликована полуофициальная версия Winamp 5.8. После этого не было выпущено ни одной свежей версии проигрывателя.

Winamp — универсальный проигрыватель для среды Windows. Оригинальная версия программы была выпущена 7 июня 1997 года и через некоторое время приобрела культовый статус у пользователей.