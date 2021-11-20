Зафиксировано самое экстремальное состояние материи

Физики из США впервые получили лазерную плазму с высокой плотностью энергии, которая аналогична то, которая присутствует в звездах и ядерных взрывах. Измерения показали, что плотность такой плазмы в миллиард раз выше, чем у плазмы, питающей термоядерные реакции.

В отличие от газообразной плазмы в установках магнитного термоядерного синтеза полученная плазма настолько плотная, что по своим свойствам приближается к твердому телу, пишет Physical Review Letters. Исследователи отмечают, что это самое экстремальное состояние материи, полученное на Земле.

Плазма — ионизированный газ, одно из четырех классических агрегатных состояний вещества. Такой газ содержит свободные электроны, а также положительные и отрицательные ионы. Примерно 99% вещества во Вселенной находится в состоянии плазмы.

Необычная плазма с высокой плотностью энергии получила название HED. Для ее получения ученые сначала воздействовали лазером сверхвысокой интенсивности на тонкие полоски титановой фольги, а затем обработали спектральные данные высокого разрешения, захваченные рентгеновским анализатором.

Отмечается, что плазма принимала экстремальное состояние всего на триллионную долю секунды, поэтому специалисты сначала испытывали трудности при измерении полученных параметров.

При этом анализ показал, что температуры ионов и электронов в плазме не эквивалентны, как предполагали ранее. В ближайшее время исследователи намерены сфотографировать эволюцию лазерной HED-плазмы с помощью специальной камеры.