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«Роскосмос» показал лунное затмение

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Роскосмоса»

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте видео и фото частичного лунного затмения, снятые из космоса.

Отмечается, что частичное лунное затмение, наблюдавшееся 19 ноября, было самым продолжительным с XV века. Луна находилась в тени Земли 3 часа 28 минут. В 12.04 по московскому времени тенью планеты было скрыто 97% диска естественного спутника.

Полученные видео и фото получены с борта Международной космической станции и малым космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Аист-2Д». При этом для съемок пришлось развернуть камеры российского спутника.

«Обычно камеры российского спутника направлены в сторону поверхности Земли, но чтобы снимать другие небесные тела, его ориентацию меняют», — отмечается в сообщении российского ведомства.

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