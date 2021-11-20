Умер артист Валерий Гаркалин

Умер народный артист России Валерий Гаркалин, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. 2 октября Гаркалина доставили с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке.

Болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 23 октября Гаркалина ввели в искусственную кому, а 8 ноября стало известно, что он перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Артисту было 67 лет.

Окончив ГИТИС, в 1988-2001 годах он был актером Московского академического театра сатиры. Гаркалин получил известность после появления в кино. Дебютной для него стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего «Катала».

Среди других известных работ: роли в фильмах «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый». В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.