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Умер артист Валерий Гаркалин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Alexey Yushenkov / CC BY-SA 3.0

Умер народный артист России Валерий Гаркалин, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. 2 октября Гаркалина доставили с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке.

Болезнь артиста развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 23 октября Гаркалина ввели в искусственную кому, а 8 ноября стало известно, что он перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Артисту было 67 лет.

Окончив ГИТИС, в 1988-2001 годах он был актером Московского академического театра сатиры. Гаркалин получил известность после появления в кино. Дебютной для него стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова-старшего «Катала».

Среди других известных работ: роли в фильмах «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Бедная Саша», «Ландыш серебристый». В общей сложности Валерий Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

Wolf Hound

З/п депутатам такую лучше сделайте.

cre

Если у человека начнется какой-то осложнение, то его лечить надо бесплатно (этот человек за свою жизнь...

rumatam

И всё только не они виноваты............

Nik3316

где то я видел как спецназ США на пляжах в Португалии высаживался)))
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