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Rockstar извинилась за сборник переизданных игр GTA

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Rockstar

Компания Rockstar Games опубликовала обращение, в котором извинилась за техническое состояние сборника Grand Theft Auto: The Trilogy. Разработчик пообещал улучшить качество переизданных игр.

Обновленные версии классических игр получились далекими от стандартов компании, признало руководство Rockstar Games. Ожидается, что первое из обновлений с исправлениями и улучшениями выйдет в ближайшие дни.

«Нам больно упоминать, что мы слышим сообщения о преследованиях членов команд разработчиков в социальных сетях. Мы любезно просим наше сообщество поддерживать уважительное и вежливое обсуждение этого релиза», — отмечается в сообщении.

Одновременно Rockstar Games решила вернуть в продажу оригинальные GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Купившие Grand Theft Auto: The Trilogy на ПК до 30 июня 2022 года получат классические версии проектов бесплатно.

В продажу GTA: The Trilogy поступила 11 ноября, выход ремастеров был приурочен к 20-летию GTA 3. Сразу после выхода игроки раскритиковали техническое состояние игр, а их оценки оказались провальными.

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Игры #Экшены
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Топ комментариев

Wolf Hound

З/п депутатам такую лучше сделайте.

cre

Если у человека начнется какой-то осложнение, то его лечить надо бесплатно (этот человек за свою жизнь...

rumatam

И всё только не они виноваты............

Nik3316

где то я видел как спецназ США на пляжах в Португалии высаживался)))
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