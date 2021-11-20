США поверили новому «вторжению» России на Украину

Сенат США предлагает ввести санкции против России в случае «вторжения на Украину», соответствующие поправки внесены в оборонный бюджет страны.

Документ также подразумевает санкции против российских банков, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых. Кроме этого, предлагаются ограничения против первичного и вторичного размещения суверенного долга России.

Одновременно США предлагают ввести дополнительные санкции против любой компании или лица, участвующих в проекте «Северный поток — 2». При этом сенаторы не исключают того, что ограничительные меры против газопровода будут введены в любом случае.

США ранее выражали обеспокоенность в связи с якобы подготовкой Россией «вторжения» на Украину. Президент Владимир Путин называл такие обвинения алармистскими и отмечал, что Москва перемещает войска в пределах своей территории.