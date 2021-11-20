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Новосибирские водители предпочли коробку-«автомат»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Большая часть новосибирских водителей предпочитает автомобили с автоматической коробкой передач, хотя почти все учились водить на «механике», таковы результаты опроса, проведенного «Банкавто».

Несмотря на то, что большинство опрошенных новосибирцев (59%) учились вождению на автомобиле с механической коробкой переключения передач, 62% все же приобрели машины с АКПП. Этот показатель в Новосибирске выше, чем в большинстве российских городов, где проводился опрос.

Среди сторонников АКПП половина (50%) выбирают «автомат» из-за более комфортной езды, еще 23% отмечают, что среди автомобилей с АКПП больший выбор моделей, а 18% считают, что так меньше рисков перегрузить двигатель.

Среди тех, кто предпочитает «механику», 29% отметили, что такой способ переключения передач позволяет лучше чувствовать автомобиль. 24% считают, что это помогает экономить топливо, каждый пятый водитель (21%) выбирает авто с МКПП из-за дешевого ремонта и обслуживания, а 19% — более низкой стоимости таких машин. Еще 18% заявили, что на «механике» они в большей степени концентрируются на вождении, не отвлекаясь на прочие факторы.

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Wolf Hound

З/п депутатам такую лучше сделайте.

Nik3316

где то я видел как спецназ США на пляжах в Португалии высаживался)))

rumatam

И всё только не они виноваты............

cre

Если у человека начнется какой-то осложнение, то его лечить надо бесплатно (этот человек за свою жизнь...
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