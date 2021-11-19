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Путин и президент Узбекистана подписали стопку договоров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Сразу 18 документов подписали по итогам переговоров президента России Владимира Путина и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева. Президент Узбекистана в пятницу прибыл с однодневным визитом в Москву.

«Обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества, в том числе в торгово-инвестиционной и гуманитарной сферах, а также актуальная международная и региональная проблематика, включая ситуацию в Афганистане», — сообщается на сайте Кремля.

В частности, лидеры двух стран подписали совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Также стороны подписали документы о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности.

Кроме этого, соглашение о сотрудничестве подписали министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана. Соглашения подписаны между министерствами транспорта, энергетики и строительства двух стран, министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

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Политика #Россия #Мир
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