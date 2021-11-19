Американский спецназ нацелили на Крым

Американская армия рассчитывает прорвать российскую оборону в Крыму с помощью ударных отрядов спецназа.

Согласно обнародованному отчету Командования специальных операций США, спецназ будет играть центральную роль в ликвидации российских ракетных установок в районе Крыма, пишет издание Business Insider.

Главными целями спецназа указывается способность нейтрализовать так называемую тактику A2AD, которая предусматривает наличие высокозащищенных зон с наличием установок «Искандер», систем ПВО С-400 и береговых противокорабельных комплексов «Бастион».

Если спецназ не сможет выполнить поставленную задачу, российские защищенные сферы сведут на нет преимущества мощного авианосного флота США, отмечает издание. При этом подавление сфер A2AD позволит действовать американской армии на полную мощность.