Ядерные ракетоносцы пролетели над Арктикой. ВИДЕО

Российские ядерные ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Арктики, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — отмечается в сообщении.

Полет продлится десять часов. Российские экипажи совершают подобные вылеты на регулярной основе. География полетов распространена на нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, при этом они проводятся в строгом соответствии с международным правом.

Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Эти самолеты способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности с атомным зарядом и поражать цели в глубоком тылу противника.