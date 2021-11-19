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Ядерные ракетоносцы пролетели над Арктикой. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Российские ядерные ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Арктики, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — отмечается в сообщении.

Полет продлится десять часов. Российские экипажи совершают подобные вылеты на регулярной основе. География полетов распространена на нейтральные воды Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, при этом они проводятся в строгом соответствии с международным правом.

Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Эти самолеты способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности с атомным зарядом и поражать цели в глубоком тылу противника.

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Lex_Andrey

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