Лавров поставил на место западного журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о том, готова ли Москва сделать что-то для симпатии западных стран.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично», — сказал российский глава МИД, отвечая представителю СМИ.

По мнению Лаврова, подобные вопросы подрывают основы, на которых базируется ОБСЕ и на которых строятся международные отношения. При этом подобная традиция уже проникла в менталитет даже нейтральных стран, отметил он.

Ранее Лавров подшутил над журналистом во время визита в Париж, который задал ему вопрос о вмешательстве Москвы в иностранные дела. «Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство», — сказал министр.