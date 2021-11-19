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Лавров поставил на место западного журналиста

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприличным вопрос шведского журналиста о том, готова ли Москва сделать что-то для симпатии западных стран.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично», — сказал российский глава МИД, отвечая представителю СМИ.

По мнению Лаврова, подобные вопросы подрывают основы, на которых базируется ОБСЕ и на которых строятся международные отношения. При этом подобная традиция уже проникла в менталитет даже нейтральных стран, отметил он.

Ранее Лавров подшутил над журналистом во время визита в Париж, который задал ему вопрос о вмешательстве Москвы в иностранные дела. «Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство», — сказал министр.

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Политика #Мир #Россия
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