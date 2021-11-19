Юная фигуристка впервые в истории прыгнула четверной риттбергер

Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на официальных соревнованиях.

14-летняя Петросян, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, выполнила элемент во время исполнения произвольной программы на Кубке России. Спортсменка исполнила каскад из четверного риттбергера и двойного тулупа, судьи усмотрели недокрут, но зачли элемент. Со второго такого прыжка фигуристка упала.

За прокат Петросян получила 147,15 балла и заняла второе место на турнире.

Теперь в женском одиночном катании представлены на соревнованиях все прыжки в четыре оборота. Первой в истории исполнила на официальных турнирах четверные тулуп, лутц и флип российская фигуристка Александра Трусова. Четверной сальхов первым покорился японке Мики Андо.

Риттбергер — реберный прыжок в фигурном катании. Во время выполнения элемента все тело, за исключением опорной ноги, разворачивается против часовой стрелки.