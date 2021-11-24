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Повсеместный QR-код: прививки разделят общество?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Победить пандемию коронавируса не удается. Часть россиян упорно отказываются прививаться, поэтому власти рассматривают введение федеральной системы QR-кодов с начала 2022 года. Законно ли это и как изменится жизнь непослушных граждан?

Встал поутру, умылся — и садишься за компьютер. Работаешь удаленно. Весь шоппинг только онлайн, курьеры оставляют пакеты под дверью.

В кино или театр не сходишь, фильмы приходится смотреть только в онлайн-кинотеатрах. Сводить девушку в ресторан тоже не получается, да и знакомиться можно только в интернете. 

Не можешь попасть на море в отпуск и даже на юбилей бабушки в соседний город — в транспорт и гостиницы не пускают.

Из-за постоянного сидения дома прибавляются лишние килограммы, теряет вид прическа — в спортзал и парикмахерскую тоже входа нет.

Примерно такой после 1 февраля 2022 года может стать жизнь россиян, не имеющих QR-коды вакцинированного, если Госдума примет соответствующие законы.

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся два законопроекта о введении QR-кодов на междугороднем, международном транспорте и в общественных местах. При этом ряд экспертов уверены, что обязательное введение такой системы приведет к разделению общества на людей разного сорта, а кроме того «попахивает» нарушением прав и вовсе не гарантирует улучшение пандемической картины...

Система нарушает законы?

«Законопроекты крайне противоречивые. QR-коды хотят ввести на жд и авиатранспорте. Де-юре права на передвижение никто не нарушает. Это дополнительное требование, обеспечивающее безопасность пассажиров, но при этом фактически идет нарушение закона о конкуренции, потому что один вид транспорта в приоритетном положении», — сказал Sibnet.ru юрист Юрий Капштык.

Он отметил, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил физическому лицу грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а организатору перевозки — до 90 дней приостановки деятельности. При этом наличие сертификата вакцинированного у пассажиров не гарантирует на 100%, что никто из них не заразен.

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Юрист добавляет, что можно обратиться в суд по поводу ущемления прав и оспорить действия в рамках этого законопроекта, потребовать отмены ограничений или компенсации, но затея может оказаться бессмысленной. 

«Мера будет действовать с 1 февраля до 1 июня. Это инициатива правительства, судьи по формальным основаниям могут затягивать процесс. К моменту (судебного) решения эти ограничения могут снять», — предположил Капштык.

Расцвет серого бизнеса? 

Представители бизнеса уже заявили, что такие ограничения приведут к падению выручки в тех сферах, где нужно иметь особый пропуск. «Продолжится рост в онлайн-продажах по причине привыкания населения к таким услугам и продолжающихся проблем с коронавирусом», — прогнозирует ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

Кроме того, при снижении потребительского потока потребуется нанимать новых сотрудников. И мелкий бизнес в сфере услуг, торговли и прочих подобных рискует просто не выжить. «Расходы на контролеров, при прочих равных условиях это скажется негативно», — уточнил собеседник.

В России введение каких-то ограничений или требований традиционно вызывает рост серого сектора. В данном случае, по мнению эксперта, начнут плодиться предложения по продаже поддельных сертификатов. В результате — расцвет криминального «предпринимательства» и свободное перемещение неизвестного количества людей без прививки.

Прививки разделят общество?

«Любые дополнительные ограничения будут вводить больший раскол в обществе, усиливая процессы атомизации, так как люди, выступающие строго против прививок, будут до последнего придерживаться собственных установок», — считает психолог Олег Долгицкий.

По его мнению, в пропагандировании ограничительных мер очень важно учитывать аспект русской ментальности, где любое ограничение воспринимается остро негативно. И негатив может быть направлен не только в сторону властей, но и в адрес обычных людей, соблюдающих установленные правила. Психолог считает, что сейчас важно выходить на контакт с наиболее радикальными группами граждан и осуществлять работу непосредственно с ними. 

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Жизнь #Здоровье #Аналитика #Законы
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