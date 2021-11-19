Шестерых мигрантов в Новосибирске осудили за нападение на граждан КНР

Фото: © СУ СКР по Новосибирской области
Шестеро приезжих из Узбекистана получили сроки за нападение на шестерых граждан Китая, одного из которых в результате убили, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, летом 2019 года фигуранты дела, находясь на территории тепличного комплекса, напали на двух граждан Китая, причинив им материальный ущерб на сумму около 1,3 миллиона рублей.
Через месяц мигранты напали на шестерых граждан КНР, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей, в ходе разбойного нападения один гражданин Китая был убит.
Суд приговорил пятерых фигурантов дела к срокам от 8 до 10 лет. Обвиняемый в убийстве проведет 16 лет в колонии строгого режима.
Lex_AndreyКак может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...
GunjaКакой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...
creЕсли у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.
xxxevgenгде бы еще денег взять на пять однушек???