Шестерых мигрантов в Новосибирске осудили за нападение на граждан КНР

Шестеро приезжих из Узбекистана получили сроки за нападение на шестерых граждан Китая, одного из которых в результате убили, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, летом 2019 года фигуранты дела, находясь на территории тепличного комплекса, напали на двух граждан Китая, причинив им материальный ущерб на сумму около 1,3 миллиона рублей.

Через месяц мигранты напали на шестерых граждан КНР, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму 400 тысяч рублей, в ходе разбойного нападения один гражданин Китая был убит.

Суд приговорил пятерых фигурантов дела к срокам от 8 до 10 лет. Обвиняемый в убийстве проведет 16 лет в колонии строгого режима.