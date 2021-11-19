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Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 2024 года, является прекрасной демонстрацией вмешательства США в дела других стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Проект резолюции внесли в конгресс два члена палаты представителей США Стивен Коэн и Джо Уилсон. Они заявили, что поправки в Конституцию, которые «обнулили» сроки президента Путина, нелегитимны. Соответственно, если Путин выставит свою кандидатуру на выборах еще раз и выиграет, США, по их мнению, не должны признавать его президентом.

«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», — цитирует РБК Пескова.

По его словам, это демонстрация того, что США вмешиваются во внутренние дела других стран, продолжил он. «Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это», — подчеркнул он.

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Lex_Andrey

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cre

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