Кремль счел нелепым предложение США не признавать Путина

Проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 2024 года, является прекрасной демонстрацией вмешательства США в дела других стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Проект резолюции внесли в конгресс два члена палаты представителей США Стивен Коэн и Джо Уилсон. Они заявили, что поправки в Конституцию, которые «обнулили» сроки президента Путина, нелегитимны. Соответственно, если Путин выставит свою кандидатуру на выборах еще раз и выиграет, США, по их мнению, не должны признавать его президентом.
«Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению», — цитирует РБК Пескова.
По его словам, это демонстрация того, что США вмешиваются во внутренние дела других стран, продолжил он. «Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это», — подчеркнул он.
Lex_AndreyКак может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...
GunjaКакой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...
creЕсли у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.
xxxevgenгде бы еще денег взять на пять однушек???