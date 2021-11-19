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Дело мэра Томска
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Суд в пятницу продлил мэру Томска Ивану Кляйну домашний арест на три месяца, сообщили защитники подсудимого в своем Telegram-канале.

Адвокаты сообщили, что ходатайствовали об избрании более мягкой мере пресечения, но суд не поддержал их.

«Ваша честь, вот у меня перед глазами ваше же решение от 26 августа, тут указано, что решение об избрании более мягкой меры пресечения будет рассмотрено после завершения допроса свидетелей — а всех свидетелей обвинения мы уже допросили. Я прошу удовлетворить ходатайство моих защитников», — сказал Кляйн перед вынесением решения.

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство адвокатов о смягчении режима домашнего ареста. Кляйну разрешили видеться с ближайшими родственниками (женой, дочерьми, внучками) по определенному графику по три часа.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Тема: Дело мэра Томска
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ЧП #Громкое дело #Местная власть
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Топ комментариев

Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
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