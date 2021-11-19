Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест

Суд в пятницу продлил мэру Томска Ивану Кляйну домашний арест на три месяца, сообщили защитники подсудимого в своем Telegram-канале.

Адвокаты сообщили, что ходатайствовали об избрании более мягкой мере пресечения, но суд не поддержал их.

«Ваша честь, вот у меня перед глазами ваше же решение от 26 августа, тут указано, что решение об избрании более мягкой меры пресечения будет рассмотрено после завершения допроса свидетелей — а всех свидетелей обвинения мы уже допросили. Я прошу удовлетворить ходатайство моих защитников», — сказал Кляйн перед вынесением решения.

Тем не менее, суд удовлетворил ходатайство адвокатов о смягчении режима домашнего ареста. Кляйну разрешили видеться с ближайшими родственниками (женой, дочерьми, внучками) по определенному графику по три часа.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.