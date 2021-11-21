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Финансист посоветовал, в каких валютах хранить сбережения

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Люди, решив вложить сбережения в покупку валюты, должны диверсифицировать риски и выбрать подходящий момент, дал совет старший вице-президент по развитию банковских продуктов банка «Ренессанс Кредит» Виктор Касьянов.

По его словам, сейчас складываются благоприятные условия для покупки доллара. Федеральная резервная система США рано или поздно начнет повышать ставки вслед за остальными центральными банками, чтобы снизить уровень инфляции. Это вернет привлекательность американской валюте, приводит «Прайм» мнение эксперта.

«Угроза санкций, политическая неопределенность, снижение мировых цен на экспортируемые товары — все это риски для инвестиций в национальную валюту страны, при этом неважно, речь идет об инвестициях в доллары, евро или рубли. Если при негативных внешних факторах инвестор видит основания для укрепления валюты в будущем, просадка — это отличный повод купить актив по сниженной цене», — сказал Касьянов.

Он отметил, что при выборе валют для покупки необходимо в первую очередь обращать внимание на внешние и макроэкономические факторы. «Например, когда Центральный банк проводит мягкую монетарную политику, снижая ставки и увеличивая объем выкупа активов, следует ожидать ослабление курса национальной валюты. Если регулятор меняет курс и начинает "ястребиную" политику — валюта демонстрирует обратный тренд», — пояснил эксперт.

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