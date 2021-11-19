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Драму про российский футбол снимут для СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СТС

Сериал «Домашнее поле» со Светланой Устиновой, Максимом Матвеевым и Иваном Янковским в главных ролях начали снимать в Москве, в нем расскажут историю о женщине-тренере клуба из Российской Премьер-лиги, сообщает телеканал СТС.

По сюжету провинциальный футбольный клуб «Титан» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) находит неожиданное решение и в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сокол» в Лигу чемпионов.

Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир.

«Все меняется — сегодня женщины-судьи судят топовые матчи, а значит, и женщина-тренер вполне может привести команду к успеху, несмотря на все преграды. "Домашнее поле" — это вдохновляющая история, призванная напомнить всем нам, что чужие стереотипы — не препятствие на пути талантливых и упрямых людей», — сказал гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Эксклюзивная премьера спортивной драмы состоится в онлайн-сервисе more.tv в конце 2022 года, после чего сериал покажет телеканал СТС.

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