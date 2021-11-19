Пропавшего студента неделю ищут в Омске

Студент омского вуза ушел из дома и пропал неделю назад, родители обратились к нему через телеканал. По словам родственников, конфликтов у них не было.

Согласно ориентировкам, 18-летний Семен Дрозденко ушел из дома неделю назад, 12 ноября, никого не предупредив и ничего с собой не взяв. В соцсетях пишут, что парень вел здоровый образ жизни и ни с кем не конфликтовал.

Парень худощавого телосложения, с русыми волосами, ростом 180 сантиметров. Его ищут полицейские и волонтеры, к расследованию подключился частный сыщик.

«Наш не склонный к выпячиванию себя мальчик, в момент стал городской знаменитостью. И мы бы рады не тормошить его, если бы знали, что он жив. И что ему не нужна помощь. Он "знаменитость", а частную жизнь нашей семьи, ради его спасения, мы решились сделать достоянием широкой общественности... Это не просто побег из дома. Это исчезновение. Если прятки, то очень качественные», — написала в соцсети родственница Семена Алена Залуцкая.

Отец парня Николай Дрозденко обратился к сыну в эфире «12 канала». «В первую очередь, мы ищем тебя, чтобы помочь. Пожалуйста, выйди на связь», — сказал он.