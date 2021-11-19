НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Песков раскрыл темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

Источник:
ТАСС
135 1
Фото: © пресс-служба президента России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах предстоящих переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

«Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года. «Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — добавил Песков.

По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.

Как заявил ранее сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве «приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений».

Еще по теме
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Польша поставила ультиматум Белоруссии
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Кремль отверг ведение «гибридных войн»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшего студента неделю ищут в Омске
Омича задержали по подозрению в убийстве 25-летней давности
Плюсовые температуры вернутся в Новосибирск
Мать в Барнауле пристрастила маленькую дочь к наркотикам
Самое популярное
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
Windows 11 вернут классический цвет «экрана смерти»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
Sibnet.Ru