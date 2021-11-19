Песков раскрыл темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о темах предстоящих переговоров Владимира Путина с президентом США Джо Байденом.

«Естественно, Украина: много споров вокруг Украины. Естественно, вокруг Украины будет и то, что для нас является провокационными действиями вооруженных сил НАТО у наших границ, что не может нас оставлять равнодушными и вызывает обеспокоенность, а главное — вызывает необходимость принятия адекватных мер, но, принимая эти меры, мы действуем на своей собственной территории», — цитирует ТАСС Пескова.

Пресс-секретарь президента уточнил, что конкретных сроков встречи пока нет, но контакты возможны до нового года. «Но может быть — и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — добавил Песков.

По его словам, для Москвы предпочтительнее видеоформат, но решать будут главы государств.

Как заявил ранее сам Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, прошедший в июне саммит с Байденом в Женеве «приоткрыл некоторые возможности для диалога и постепенного выравнивания <...> отношений».