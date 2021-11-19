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Страховщики перечислили самые популярные у воров автодетали

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © herbert2512

Похитители деталей автомобилей чаще всего воровали эмблемы Mercedes-Benz, зеркала и колеса, наибольшую компенсацию выплатили за украденные фары Porsche Cayenne — почти 500 тысяч рублей, сообщила страховая компания «Согласие».

Более четверти случаев краж (26%) пришлись на Mercedes-Benz, почти каждый десятый из них (9%) был связан с кражей эмблемы машины. Треть злоумышленников интересовали зеркала, 12% — колеса, остальных — антенны, фары, видеорегистраторы, датчик экстренного торможения, ручки дверей, дворники, камеры заднего вида и другие детали и предметы.

В отдельных случаях противоправные действия третьих лиц — это ущерб во время похищения предметов в самой машине. Так, воры наносили повреждения транспортным средствам, когда брали оттуда чужие ноутбуки, деньги, сумки или рюкзаки.

Наибольшая компенсация выплачена за хищение фар Porsche Cayenne в Москве — 435 тысяч рублей. Хозяин Nissan X-Trail в Екатеринбурге получил за снятые колеса — 400 тысяч рублей. Те же детали с Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser 200 компенсировали выплатами в 315 и 300 тысяч рублей соответственно.

В одном из сел Белоярского района Свердловской области пропали колеса Kia Optima — выплата была 206 тысяч рублей, пропажу зеркал Lexus NX в Москве оценили в 200,7 тысячи рублей.

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Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
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