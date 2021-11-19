Омича задержали по подозрению в убийстве 25-летней давности

Полицейские задержали в Омске подозреваемого в убийстве, совершенном в 1996 году, сообщила в пятницу пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Сибири.

В апреле 1996 года после продажи автомобиля ВАЗ-2108 неожиданно пропал 28-летний житель Омска. Машину купил его знакомый, мужчины решили отметить сделку застольем в поселке Любино. Новый владелец машины пообещал лично отвезти продавца домой в Омск на следующий день, но из-за воздействия алкоголя проводил его только до электрички. В пути омич пропал, было возбуждено дело об убийстве, но никаких следов мужчины не нашлось.

«В ноябре 2011 года на тот момент уже бывшая жена предполагаемого убийцы призналась в том, что муж убил своего товарища, а она под угрозой физической расправы помогала спрятать тело в лесополосе за поселком. Почва была еще мерзлой, и глубокую яму выкопать не удалось, поэтому убитого просто присыпали мусором и землей», — говорится в сообщении.

Женщина обещала вероятному убийцу подтвердить, что супруги вместе проводили знакомого на электричку, на самом деле этого не было. Силовики начали искать тело в месте, которое указала женщина, но поиски не дали результатов.

В 2021 году высокий пост в управлении занял новый полицейский, он продолжил расследование. Новые опросы возможных свидетелей привели к тому, что круг подозреваемых сузился до одного человека — 57-летнего жителя Омска, 25 лет назад купившего у товарища машину.

«Визит правоохранителей и сообщение о подозрении его в убийстве повергли мужчину в шок. На допросе он признался, что во время распития спиртного между ним и потерпевшим возникла ссора и переросла в потасовку. После неудачной попытки потерпевшего ударить, подозреваемый в ответ толкнул нетрезвого оппонента, от чего тот упал, ударившись о мебель и пол», — сказано в сообщении.

Омич решил, что конфликт исчерпан, и продолжил пить один. Когда он понял, что знакомый мертв, покупатель машины решил скрыть следы преступления.

«Вместе с супругой они погрузили тело в машину и вывезли в лесополосу за поселком, чтобы закопать. Через несколько дней, опасаясь, что пропавшего человека случайно обнаружат, подозреваемый в убийстве вернулся на место захоронения, раскопал тело и перевез на берег Иртыша в районе древни Красный Яр. Сбросив тело в воду и, подождав, когда оно скроется на дне реки, злоумышленник вернулся домой», — сообщила полиция, добавив, что расследование продолжается.