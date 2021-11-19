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Плюсовые температуры вернутся в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температура в Новосибирске начнет постепенно повышаться, в начале следующей недели она достигнет плюсовых отметок, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам собеседницы, в субботу возможен небольшой снег, днем скорость ветра в порывах будет достигать 16 метров в секунду. Ночью ожидается 15-17 градусов мороза. К утру начнет теплеть, днем температура поднимется до 7-9 градусов ниже нуля.

Воскресенье и понедельник ожидаются преимущественно без осадков. В ночь на воскресенье будет 10-12, днем — 5-7 градусов ниже нуля. В понедельник ночью будет 7-9 градусов холода, днем — 1-3 градусов выше нуля, во второй половине дня ожидаются небольшой снег и усиление ветра.

«Ото дня ко дню идет повышение температурного фона, с запада на восток к нам смещается атлантическая воздушная масса — более теплая, но ветреная», — прокомментировала синоптик.

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