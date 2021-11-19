Мать в Барнауле пристрастила маленькую дочь к наркотикам

Жительница Барнаула стала фигуранткой уголовного дела после того, как пристрастила к наркотикам свою несовершеннолетнюю дочь. Она убеждала ребенка, что та не привыкнет, сообщает СУ СК Алтайского края.
По данным следствия, 33-летняя наркоманка приобретала через «Интернет» наркотики «скорость». Уговорами она склонила 10-летнюю дочь к употреблению. Прошедшим летом это происходило неоднократно.
При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий. После очередного приема наркотиков у девочки начались сильные галлюцинации, ее госпитализировали. Сейчас девочка изъята из семьи.
Уголовное дело возбудили сразу по трем статьям. В ходе предварительного следствия женщина утверждала, что страдает зависимостью и не помнит, что употребляла наркотические вещества с дочерью. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения.
Lex_AndreyКак может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...
GunjaКакой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...
creЕсли у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.
xxxevgenгде бы еще денег взять на пять однушек???