Мать в Барнауле пристрастила маленькую дочь к наркотикам

Жительница Барнаула стала фигуранткой уголовного дела после того, как пристрастила к наркотикам свою несовершеннолетнюю дочь. Она убеждала ребенка, что та не привыкнет, сообщает СУ СК Алтайского края.

По данным следствия, 33-летняя наркоманка приобретала через «Интернет» наркотики «скорость». Уговорами она склонила 10-летнюю дочь к употреблению. Прошедшим летом это происходило неоднократно.

При этом мать рассказывала дочери, что от данного наркотического вещества не бывает привыканий. После очередного приема наркотиков у девочки начались сильные галлюцинации, ее госпитализировали. Сейчас девочка изъята из семьи.

Уголовное дело возбудили сразу по трем статьям. В ходе предварительного следствия женщина утверждала, что страдает зависимостью и не помнит, что употребляла наркотические вещества с дочерью. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения.