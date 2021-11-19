Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом наибольшее число подпольных кол-центров находится на Украине, сообщил заместитель правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом такие кол-центры "работают" исключительно по гражданам России. Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск», — рассказал Кузнецов в интервью «Известиям».

По его словам, в Днепре «большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает». За последний год количество мошеннических кол-центров в Днепре сократилось с 1 000 до 150, добавил заместитель правления Сбера добавил, что

«Отсеялись те, кто работал по самой примитивной схеме: «Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код". Остались крупные центры, действующие по более хитроумным схемам обмана», — пояснил заместитель правления Сбера.