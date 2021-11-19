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Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом наибольшее число подпольных кол-центров находится на Украине, сообщил заместитель правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%, при этом такие кол-центры "работают" исключительно по гражданам России. Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск», — рассказал Кузнецов в интервью «Известиям».

По его словам, в Днепре «большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает». За последний год количество мошеннических кол-центров в Днепре сократилось с 1 000 до 150, добавил заместитель правления Сбера добавил, что

«Отсеялись те, кто работал по самой примитивной схеме: «Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код". Остались крупные центры, действующие по более хитроумным схемам обмана», — пояснил заместитель правления Сбера.

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Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
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