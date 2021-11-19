Подозреваемого в мошенничестве новосибирского депутата арестовали

Депутат Заксобрания Новосибирской области, подозреваемый в мошенничестве на 400 тысяч рублей, отправлен под домашний арест, сообщило СУ СКР по региону в пятницу.

По информации источников федеральных СМИ, за мошенничество задержан единоросс Глеб Поповцев. По данным следствия, депутат, используя свое служебное положение, фиктивно устроил на работу свою помощницу, а деньги мог забирать себе, ущерб составил более 400 тысяч рублей.

«Фигурант по делу задержан. Ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении следствия.

За мошенничество с использованием служебного положения депутату грозит до шести лет колонии.