Врач предупредил об опасности домашних консервов

Некоторые домашние консервы потенциально опасны, потому что могут вызвать серьезнейшее заболевание, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

В овощных и мясных консервах, вяленой рыбе и ферментированных продуктах кустарного производства может содержаться ботулотоксин —смертельно опасное вещество. Его вырабатывают микроорганизмы, размножающиеся в определенных условиях. Употребление пищи, в которую попал этот токсин, приводит к тяжелой болезни — ботулизму, рассказал Сапего в беседе на радио Sputnik.

«Ботулизм — это отравление токсином, который вырабатывают определенные микробы. Ботулотоксин крайне опасен даже в микроскопических количествах — он вызывает тяжелое поражение нервной системы вплоть до летального исхода. Эти микробы размножаются при отсутствии воздуха, при низкой кислотности и преимущественно при комнатной температуре», — пояснил врач.

По его словам, «споры микроба выдерживают кипячение, и если дома нет специального стерилизатора, работающего под давлением, то консервирование превращается в лотерею. Споры могут залететь в консервную банку или не залететь. Это малопредсказуемо», — отметил Сапего.

А вот большое количество кислоты в домашних консервах защищает от возбудителя ботулизма. «В ягодных или фруктовых консервах эта бактерия не растет, потому что в них много кислоты», — отметил врач.

«Излюбленное место для возбудителя ботулизма — домашние консервы или колбасы, разные ферментированные продукты кустарного производства, вяленая рыба», — уточнил Сапего.