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Эксперт рассказал о вредном влиянии холодов на смартфон

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Резкие перепады температур могут негативно повлиять на работу смартфона, доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

При понижении окружающей температуры процессы в аккумуляторе сильно замедляются и смартфон быстрее разряжается. Решением этой проблемы может быть уменьшение потребляемой мощности за счет отключения неиспользуемых функций, сказал Кашкин в беседе с «Прайм».

По его словам, при перепаде температур для смартфона опасно возникновение конденсата и повышенной влажности. Такие факторы могут быть для критическими, вплоть до выхода из строя, отметил эксперт.

Кашкин порекомендовал использовать специальные защитные силиконовые чехлы. За счет низкой теплопроводности силикон позволит минимизировать перепад температур между смартфоном и окружающей средой, а значит, и образование конденсата.

Использование смартфона на морозе снижает продолжительность его эксплуатации. В связи с этим рекомендуется держать его во внутренних нагрудных карманах одежды.

При возвращении в теплое помещение не стоит сразу же заряжать устройство. Необходимо оставить его выключенным на полчаса и только после нагревания его до комнатной температуры начать подзарядку. Это убережет аккумулятор от резких перепадов температуры и повысит срок его службы.

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