Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, причиной могла стать непотушенная сигарета.
Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Хлебникову госпитализировали, по предварительным данным, из-за отравления продуктами горения.
В ряде СМИ сообщают, что певица попала в реанимацию с ожоговым шоком. По предварительным данным, певица заснула с сигаретой.
«Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники», — написала команда Хлебниковой на ее странице в соцсетях.
Lex_AndreyКак может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...
GunjaКакой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...
creЕсли у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.
xxxevgenгде бы еще денег взять на пять однушек???