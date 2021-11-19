Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, причиной могла стать непотушенная сигарета.

Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Хлебникову госпитализировали, по предварительным данным, из-за отравления продуктами горения.

В ряде СМИ сообщают, что певица попала в реанимацию с ожоговым шоком. По предварительным данным, певица заснула с сигаретой.

«Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники», — написала команда Хлебниковой на ее странице в соцсетях.