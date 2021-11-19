НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре

Источник:
Sibnet.ru
456 1
Фото: © instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, причиной могла стать непотушенная сигарета.

Пожар площадью 10 квадратных метров произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Хлебникову госпитализировали, по предварительным данным, из-за отравления продуктами горения.

В ряде СМИ сообщают, что певица попала в реанимацию с ожоговым шоком. По предварительным данным, певица заснула с сигаретой.

«Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии, как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники», — написала команда Хлебниковой на ее странице в соцсетях.

Еще по теме
Пропавшего студента неделю ищут в Омске
Больница №25 опровергла издевательства над пациенткой
Следствие проверит данные об издевательствах в COVID-госпитале
Огонь повредил три автобуса на омском транспортном предприятии
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшего студента неделю ищут в Омске
Омича задержали по подозрению в убийстве 25-летней давности
Плюсовые температуры вернутся в Новосибирск
Мать в Барнауле пристрастила маленькую дочь к наркотикам
Самое популярное
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
Представлен мощнейший квантовый процессор
Обсуждение (1)
Картина дня
Песков раскрыл темы предстоящих переговоров Путина и Байдена
Кремль пригрозил Украине катастрофой
Депутат заявил, что у России есть деньги поднять пенсии в три раза
Доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70%
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
Sibnet.Ru