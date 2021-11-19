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Кремль пригрозил Украине катастрофой

Источник:
ТАСС
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Фото: Sibnet.ru

Попытка украинских властей решить конфликт в Донбассе силовыми методами станет шагом к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Налицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО» в сторону российских границ, цитирует ТАСС Пескова. В то же время Украина «накачивается натовскими вооружениями»: США, другие страны альянса посылают туда новейшие системы вооружения.

По словам Пескова, «все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы.

Для России все это является «красными линиями», отметил представитель Кремля. И Москва на этом фоне принимает «достаточно решительные меры», которые отчетливо фиксируют ее оппоненты, заключил Песков.

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Lex_Andrey

Как может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...

Gunja

Какой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...

cre

Если у человека есть деньги на пять однушек, то он не будет задумываться как прожить на пенсию.

xxxevgen

где бы еще денег взять на пять однушек???
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