Кремль пригрозил Украине катастрофой

Попытка украинских властей решить конфликт в Донбассе силовыми методами станет шагом к очередной катастрофе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Налицо процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО» в сторону российских границ, цитирует ТАСС Пескова. В то же время Украина «накачивается натовскими вооружениями»: США, другие страны альянса посылают туда новейшие системы вооружения.

По словам Пескова, «все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы.

Для России все это является «красными линиями», отметил представитель Кремля. И Москва на этом фоне принимает «достаточно решительные меры», которые отчетливо фиксируют ее оппоненты, заключил Песков.