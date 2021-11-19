Таинственную гигантскую тень засняли в горах Алтая

Таинственную человекообразную тень, окруженную радужным свечением, сняли в высокогорном Кош-Агачском районе Республики Алтай. Часть жителей назвали это снимком «духа принцессы Укока», другие нашли научное объяснение явления.

Видео активно распространяется в социальных сетях региона. Кто-то назвал это духом знаменитой принцессы Укока, мумию которой почти 30 лет назад обнаружили археологи на одноименном плато, часть местного населения тогда заявила, что это «прародительница алтайского народа». Другие комментаторы предположили, что оператору удалось заснять «дух шамана», многие назвали ролик монтажом и фейком. Среди других версий – белые ходоки и необычное солнечное явление. Нашлось и разумное объяснение произошедшего.

«Это Броккенский призрак – необычное природное явление, которое наблюдать в горной местности. Также его называют горным призраком», – написал один из комментаторов.

Броккенский призрак, также называемый горным призраком — тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном Солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами.

Явление можно наблюдать в условиях горного тумана или облачности, или даже из самолёта. Известность оно приобрело благодаря пику Броккен в горах Гарц в Германии, где постоянные туманы и доступность малых высот позволяют наблюдать его особенно часто.

Это явление можно наблюдать, когда Солнце светит из-за альпиниста, смотрящего вниз с хребта или пика в туман. Тень альпиниста идёт сквозь туман, часто принимая причудливые угловатые очертания, вызванные перспективой. Кажущееся увеличение размеров тени — оптическая иллюзия, объясняемая тем, что наблюдатель соизмеряет свою тень, лежащую на относительно близких облаках, с далёкими объектами поверхности, видимой сквозь просветы в облаках.

Броккенский призрак зачастую окружён светящимися кольцами разного цвета — глорией. Они появляются прямо напротив Солнца, когда солнечный свет отражается от облаков, состоящих из капель воды одинакового размера. Эффект обусловлен дифракцией света.