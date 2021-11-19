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Олимпийский чемпион обвинил НХЛ в изнасиловании мирового хоккея

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФХР

Национальная хоккейная лига занимается изнасилованием хоккея, заявил бывший голкипер сборной СССР Александр Пашков.

«Изнасилование ИИХФ и мирового хоккея, которое началось еще в Пхенчхане, продолжается. НХЛ с окончательным решением намерена тянуть до последнего. То есть до 10 января все будут стоять на ушах», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Он отметил, что слова вице-президента НХЛ Билла Дэйли о возможном пропуске Олимпиады насторожили. «Дэйли — очень серьезный человек, он мог промолчать, но не сделал этого. И, по сути, предупредил весь мир, что НХЛ из-за роста количества заболевших подумывает отказаться от Пекина», — предположил Пашков.

По мнению экс-хоккеиста, возможное отсутствие на Олимпиаде игроков НХЛ негативно повлияет на шансы сборной России победить на турнире. Это связано с тем, что в тренерском штабе команды много тренеров, которые плохо знакомы с Континентальной хоккейной лигой.

НХЛ в сентябре официально объявила, что разрешит игрокам выступить в Пекине. Через месяц заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига может запретить хоккеистам участвовать в Олимпиаде по соображениям безопасности.

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