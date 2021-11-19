«Человек-паук» Том Холланд подтвердил роман с Зендеей

Исполнитель роли Питера Паркера в «Человеке-пауке» актер Том Холланд подтвердил роман с коллегой по съемочной площадке Зендеей.

«Один из минусов известности состоит в том, что ты больше не можешь контролировать личную жизнь, и особый момент, который, как вы думаете, происходит между двумя людьми, которые очень сильно любят друг друга, теперь приходится делить со всем миром. Я всегда был убежден, что личная жизнь должна оставаться личной, потому что мир и так много знает обо мне», — сказал в интервью GQХолланд.

По словам актера, у них было чувство, будто у них «украли личную жизнь».

«Я не могу вести разговор об этом без нее. Я ее очень уважаю. Это не моя история, это наша история. И мы расскажем о ней тогда, когда будем готовы», — сказал актер.

«Человек-Паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря. Зендея играет в фильме роль главной любви Паркера.