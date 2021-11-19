Первые двери для тепла в метро начнут монтировать в Новосибирске

Двери, обеспечивающие тепло на платформе, начнут монтировать на новой станции метро «Спортивной» в Новосибирске, сообщил пресс-центр мэрии.

«На станции "Спортивной", так же, как и на станции "Речной вокзал", пути расположены посередине, а платформы — по бокам. Здесь установят автоматические раздвижные двери, которые будут отделять платформу от рельсов. Благодаря такому решению исключается вероятность падения людей на рельсы. Кроме того, в холодное время года на платформах будет сохраняться тепло. Подобные двери используются на станциях Петербургского метрополитена», — сказал мэр Анатолий Локоть.

Раздвижные двери начнут устанавливать примерно через два месяца — до этого необходимо смонтировать перегородки, отделяющие пути, и утеплить платформы.

Новая станция метрополитена «Спортивная» строится в пойме Оби на левом берегу между «Речным вокзалом» и «Студенческой» рядом с будущим ледовым дворцом спорта к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Сдача станции в эксплуатацию намечена на сентябрь 2022 года.