Депутата новосибирского Заксобрания задержали за мошенничество

Депутат Заксобрания Новосибирской области задержан за мошенничество. Уголовное дело касается фиктивного трудоустройства его помощника, сообщило СУ СКР по региону.

По информации источников федеральных СМИ, речь идет о Глебе Поповцеве. По данным следствия, депутат, используя свое служебное положение, фиктивно устроил на работу свою помощницу, а деньги мог забирать себе.

«Помощник депутата в период с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла, при этом, Законодательным Собранием Новосибирской области ей начислялась заработная плата, перечисляемая на ее расчетный счет, банковскую карту от которого с паролем доступа она передала фигуранту по делу», — говорится в сообщении.

Фигурант дела похитил у органа власти более 400 тысяч рублей, считает следствие. За мошенничество с использованием служебного положения депутату грозит до шести лет колонии.