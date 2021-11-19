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Депутата новосибирского Заксобрания задержали за мошенничество

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутат Заксобрания Новосибирской области задержан за мошенничество. Уголовное дело касается фиктивного трудоустройства его помощника, сообщило СУ СКР по региону.

По информации источников федеральных СМИ, речь идет о Глебе Поповцеве. По данным следствия, депутат, используя свое служебное положение, фиктивно устроил на работу свою помощницу, а деньги мог забирать себе.

«Помощник депутата в период с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла, при этом, Законодательным Собранием Новосибирской области ей начислялась заработная плата, перечисляемая на ее расчетный счет, банковскую карту от которого с паролем доступа она передала фигуранту по делу», — говорится в сообщении.

Фигурант дела похитил у органа власти более 400 тысяч рублей, считает следствие. За мошенничество с использованием служебного положения депутату грозит до шести лет колонии.

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