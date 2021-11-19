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Новая серия землетрясений зафиксирована в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Z22 / CC BY-SA 3.0

Очередная серия землетрясений произошла в Таштагольском районе Кемеровской области в пятницу. В этом же районе в среду было зафиксировано 13 толчков.

Эпицентры землетрясений, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, находились примерно в восьми километрах к востоку-юго-востоку от поселка Каз. Там добывают горную руду.

Интенсивность в эпицентре составила четыре балла по шкале MSK-64.

Возле поселка Каз в среду было зафиксировано 13 подземных толчков магнитудой от 2,8 до 3,3, а также несколько более слабых.

Землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами. Выемка и перемещение больших объемов породы приводят к перераспределению напряжений в земной коре.

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