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Noize MC выпустил новый альбом «Выход в город»

Источник:
Sibnet.ru
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Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) выпустил новый десятый альбом «Выход в город», на всех цифровых площадках стали доступны десять треков, объединенных общей концепцией.

«Я часто сочиняю в транспорте и постоянно езжу на метро. Идея заглавной песни пришла мне в голову этой весной, когда я с сыновьями выходил на улицу из "Октябрьской"-радиальной: там вход на станцию облицован эдакими бетонными сотами, в которых живут голуби, и некоторые из них периодически залетают внутрь, впоследствии подолгу ища путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома», — написал Noize MC.

В пятницу на всех цифровых площадках стали доступны десять треков — они объединены общей концепцией, и складываются в некий единый метасюжет. 17 декабря откроются все 20 композиций в изначально задуманном порядке.

Художник Дима Ребус, вдохновившись альбомом, написал картину, ставшую его обложкой, и запечатлел процесс ее создания в нескольких стадиях. На финальной версии можно обнаружить Солнечную систему с прорисованным маршрутом «Вояджера-1».

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