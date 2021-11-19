Noize MC выпустил новый альбом «Выход в город»

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) выпустил новый десятый альбом «Выход в город», на всех цифровых площадках стали доступны десять треков, объединенных общей концепцией.
«Я часто сочиняю в транспорте и постоянно езжу на метро. Идея заглавной песни пришла мне в голову этой весной, когда я с сыновьями выходил на улицу из "Октябрьской"-радиальной: там вход на станцию облицован эдакими бетонными сотами, в которых живут голуби, и некоторые из них периодически залетают внутрь, впоследствии подолгу ища путь обратно. Попытка вырваться из пут стесняющих обстоятельств в некое более свободное пространство — это сквозная тема всего альбома», — написал Noize MC.
В пятницу на всех цифровых площадках стали доступны десять
треков — они объединены общей концепцией, и складываются в некий единый
метасюжет. 17 декабря откроются все 20 композиций в изначально задуманном
порядке.
Художник Дима Ребус, вдохновившись альбомом, написал картину, ставшую его обложкой, и запечатлел процесс ее создания в нескольких стадиях. На финальной версии можно обнаружить Солнечную систему с прорисованным маршрутом «Вояджера-1».
Lex_AndreyКак может советовать миллиардер, когда он никогда не был в шкуре пенсионера!!!Все и так знают что от...
Иркут 69РФ уже давно не социальное, а полицейское государство. Средства расходуются на военные цели и органы...
GunjaКакой он умный и мудрый. А вот население глупое, не понимает что надо скупать однушки, а потом на пенсию...
UynachalnicaСечин и Роснефть каким боком к подобному?