Лолита вспомнила необычные места для секса

Певица Лолита Милявская в интервью Иде Галич в шоу «Есть вопросики» перечислила необычные места, где она занималась сексом.

«Телефонные будки. В 90-е эти будки были. Мои ровесники, если смотрят, скажут, что это происходило. В самолетах это происходило, в плацкартах. Можно было даже не завешиваться (шторкой)», — сказала Лолита.

Она отметила, что такой набор мест был у многих людей ее возраста или чуть моложе, так как в СССР был напряг с жилплощадью. Она отметила, что в гостиницах раньше без штампа загса нельзя было женщине с мужчиной находиться в одном номере ночью.

Лолита также сказала, что у нее был секс без любви, но редко, так как ей такой вариант не очень понравился, это было скучно.