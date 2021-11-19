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Лолита вспомнила необычные места для секса

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Лолита Милявская в интервью Иде Галич в шоу «Есть вопросики» перечислила необычные места, где она занималась сексом.

«Телефонные будки. В 90-е эти будки были. Мои ровесники, если смотрят, скажут, что это происходило. В самолетах это происходило, в плацкартах. Можно было даже не завешиваться (шторкой)», — сказала Лолита.

Она отметила, что такой набор мест был у многих людей ее возраста или чуть моложе, так как в СССР был напряг с жилплощадью. Она отметила, что в гостиницах раньше без штампа загса нельзя было женщине с мужчиной находиться в одном номере ночью.

Лолита также сказала, что у нее был секс без любви, но редко, так как ей такой вариант не очень понравился, это было скучно.

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