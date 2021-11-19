Депутат заявил, что у России есть деньги поднять пенсии в три раза

Пенсии в России могут быть увеличены в три раза за счет средств Фонда национального благосостояния, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«У нас 14 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Сначала было два фонда — Фонд будущих поколений и Фонд благосостояния. И нам говорили, что мы два объединяем в один, и он, прежде всего, для поддержки дееспособности Пенсионного фонда, поддержки пенсионеров в форс-мажорных ситуациях. Сейчас разве не форс-мажор?» — сказал URA.RU Коломейцев.

По его мнению, государство может увеличить пенсию в три раза, но «просто перед выборами дали по 10 тысяч рублей и все». Депутат заявил, что задачи Банка России в корне отличаются от задач регуляторов других государств.

«Чем заняты Центробанки ведущих стран? В первую очередь, ростом экономики, потом только поддержанием национальной валюты. А у нас этого даже в законе нет. Какая главная задача правительств ведущих стран? Увеличение поддержания благосостояния граждан. А у нас что? Бездефицитный бюджет. Если послушаешь телевизор, можно подумать, что у нас с каждым днем все становится лучше», — отметил депутат.

В 2022 году, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль.