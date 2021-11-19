Томичи до смерти забили знакомого, заразившего их ВИЧ

Двое жителей Томского района приговорены к длительным сроком за убийство знакомого, который признался, что заразил их ВИЧ-инфекцией, сообщила прокуратура Томской области.

Летом прошлого года трое жителей села Малиновка Томского района вместе выпивали в частном доме.

«В ходе общения потерпевший признался, что ранее именно он заразил их обоих ВИЧ-инфекцией во время употребления наркотиков. Разозлившись, один из подсудимых нанес потерпевшему несколько ударов кулаками по лицу и топором по голове», — говорится в сообщении.

В это время другой участник застолья выкопал яму в огороде рядом со своим домом, куда обвиняемые закопали убитого. Через несколько дней тело вывезли в болото.

За групповое убийство суд приговорил каждого 35-летнего и 36-летнего обвиняемых к 16 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы, в течение которых государственные органы будут наблюдать за их поведением после освобождения.