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Хейтера и звезду изобразят Медведева и Милохин в «Ледниковом периоде»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Первый класс

Участники «Ледникового периода» в восьмом выпуске будут кататься под кавер-версии популярных песен, Евгения Медведева и Даня Милохин стацуют номер про хейтеров в соцсетях, сообщила пресс-служба Первого канала.

Евгения Медведева и Даня Милохин подняли в своем номере актуальную для всех участников шоу тему хейта в соцсетях. Идея номера принадлежала Жене, она же изобразила анонимного хейтера, строчащего гадкие комментарии звезде – Дане Милохину. 

«Я поражена, как можно за неделю поставить такой номер! Вы абсолютно гармоничная пара. А какие шаги, какая работа корпусом, у Дани тело дышит. Поклониться вам до земли», — сказала член жюри Алла Духова.

Екатерина Боброва во время танца сорвала длинную юбку, оставшись в дерзком мини, чем вызвала одобрение не только у партнера Макара Запорожского, но и у
жюри.

Татьяна Волосожар и Федор Федотов взяли нереальную высоту: они изображали бежавших каторжан и катались, скованные за ноги цепью.

«Авербух, ты гений что ли? Так не делал никто и никогда за все мои сто лет! Так интересно, так сложно, так неожиданно и, конечно, очень опасно!», – восхитилась постановкой номера Татьяна Тарасова.

Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев, перепачканные копотью, спасались от апокалипсиса. Бородина так перенервничала перед выступлением, что пережила приступ панической атаки, в чем после призналась Алине Загитовой.

В жюри нового выпуска будут сидеть Алла Духова, Сергей Маковецкий, Татьяна Навка, Максим Траньков и Татьяна Тарасова. Проект выходит по субботам в 17.30 в эфире Первого канала.

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