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Опубликован трейлер второго сезона «Эмили в Париже»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix опубликовал трейлер второго сезона «Эмили в Париже», он полюбился зрителям, как легкая история приключений молодой американке в романтичном Париже.

По сюжету первого сезона, маркетолог из Чикаго Эмили Купер начинает новую жизнь, полную приключений в Париже. Ей нужно найти баланс между работой, друзьями и отношениями.

Судя по трейлеру, во втором сезоне у Эмили появляется новый возлюбленный, а жизнь в очередной раз превращается то в хаос, то в драму. Ей нужно найти баланс. А также понять, что надо делать то, что нравится ей, а не другим.

Второй сезон «Эмили в Париже» покажут 22 декабря. В новом сезоне Эмили будет не только погружаться в парижскую жизнь, но и путешествовать. Она отправится в отпуск в Сен-Тропе.

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