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Польша поставила ультиматум Белоруссии

Источник:
РИА Новости
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Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej / Attribution

Польша потребовала от Белоруссии разобраться с нелегальными мигрантами на границе, пригрозив закрыть контрольно-пропускные пункты, говорится в заявлении польского МВД.

«Министр внутренних дел Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве добавили, что при отсутствии ответа на это обращение польская сторона закроет находящийся там железнодорожный пункт пропуска.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился, когда в приграничном районе Белоруссии собрались тысячи мигрантов. Они стараются проникнуть на территорию Польши.

В понедельник около 3,5 тысячи человек подошли к КПП и расположились «прямо на линии границы». На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил».

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