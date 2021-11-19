НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВДВ России получат реактивную артиллерию

Источник:
ТАСС
413 0
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

ПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» готов разработать десантируемый вариант 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для Воздушно-десантных войск России, сообщил генеральный директор компании Александр Смирнов.

«В новой ГПВ [государственная программа вооружений], возможно, появится новая работа — установка "Торнадо-Г" на новом шасси, десантируемый вариант. Готовы эту работу выполнить, дело за заказчиком», — сказал Смирнов в интервью ТАСС.

«Торнадо-Г», — реактивная система залпового огня калибра 122-мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.

На вооружении советских ВДВ ранее состояла десантируемая РСЗО «Град-В» на базе автомобиля ГАЗ-66Б, оснащенная пакетом из 12 трубчатых направляющих.

Еще по теме
Путину доложили об успешном запуске «неотвратимого оружия»
Российская армия получила новейшие ракеты «Стрела 9М333»
«Шах и мат»: чем удивил новейший истребитель Су-75
Искусственный разум помог беспилотнику «Орион» стать автономным
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Тулеев призвал платить 50 тысяч пожилым за вакцинацию
Таинственную гигантскую тень засняли в горах Алтая
Первые двери для тепла в метро начнут монтировать в Новосибирске
Новая серия землетрясений зафиксирована в Кузбассе
Самое популярное
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
Представлен мощнейший квантовый процессор
Обсуждение (0)
О самом главном
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Как и когда Россия встретит Хэллоуин в 2021 году
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
41
Путин поможет урегулировать миграционный кризис
36
Ростех показал на видео беспилотный Checkmate
23
Путин назвал вызовом учения США и НАТО в Черном море
23
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
22
Путин и Лукашенко обсудили рвущихся в Европу мигрантов
Sibnet.Ru