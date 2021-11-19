ВДВ России получат реактивную артиллерию

ПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева» готов разработать десантируемый вариант 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» для Воздушно-десантных войск России, сообщил генеральный директор компании Александр Смирнов.

«В новой ГПВ [государственная программа вооружений], возможно, появится новая работа — установка "Торнадо-Г" на новом шасси, десантируемый вариант. Готовы эту работу выполнить, дело за заказчиком», — сказал Смирнов в интервью ТАСС.

«Торнадо-Г», — реактивная система залпового огня калибра 122-мм, развитие РСЗО «Град». Новая система может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.

На вооружении советских ВДВ ранее состояла десантируемая РСЗО «Град-В» на базе автомобиля ГАЗ-66Б, оснащенная пакетом из 12 трубчатых направляющих.