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Фотограф снял завораживающие кадры вымирающей Игарки

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский фотограф Слава Степанов снял с высоты город Игарка в Красноярском крае, число жителей в этом городе сильно упало за последние годы.

Игарка — первый советский город на вечной мерзлоте. Город расположен на берегу Енисея, в 1,3 тысячи километрах к северу от Красноярска.  

Долгие годы Игарка считалась центром лесоэкспорта Красноярского края. Это был один из крупнейших в мире северных морских портов — за короткую навигацию он принимал более 120 судов, которые доставляли продукцию местного лесоперерабатывающего комбината в десятки стран.

«Сейчас производство почти свернуто. С этим связано значительное сокращение численности населения города — с 18 до 4,5 тысячи человек», — написал Степанов.

Игарка в 2015 году попала в топ-10 городов страны, потерявших наибольшую долю населения за последние 25 лет.

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