Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, заявила во время выступления в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«У нас же инфляция была низкой не так долго, всего четыре года вблизи цели 4%. Сейчас она в два раза выше, а продовольственная - уже, к сожалению, двузначная», — цитирует ТАСС Набиуллину.

По ее словам, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения, добавила Набиуллина. «Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, и, значит, что инфляция бьет по нему в первую очередь. Если мы упустим сейчас инфляцию, то пострадают и так наименее защищенные группы населения», — сказала она.

Набиуллина пояснила, что на высокий рост цены продуктов питания повлияли и не очень хороший урожай, и рост глобальных цен, и удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за того, что сократилось число приезжающих в Россию на сезонные работы трудовых мигрантов.

Она напомнила, что по базовому прогнозу ЦБ в следующем году инфляция приблизится к цели, будет между 4-4,5%. «Наша ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3-8,3%. Это сравнительно высокий уровень, но это только на следующий год, потому что в это время мы будем возвращаться к нормальному уровню инфляции», — отметила Набиуллина.