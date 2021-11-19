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Путин поручил поднять прожиточный минимум на тысячу рублей

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин поручил повысить прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей — до 12 654 рублей.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на совещании по социальным вопросам.

Он предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума. Увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно — на 8,6%. «В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — продолжил президент.

На размер прожиточного минимума «завязаны» многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям.

Также президент поручил увеличить МРОТ в 2022 году на 8,6% на (1 100 рублей) — до 13 890 рублей в месяц. «В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ», — сказал он.

По его словам, «это решение затрагивает многих граждан». «И дело даже опять же не в абсолютной величине. Дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики», — пояснил президент.

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