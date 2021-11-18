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Запад проигнорировал путинские «красные линии»

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Запад очень поверхностно относится к призыву Москвы не переходить «красные линии», заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

Президент уточнил, что отношения России с западными партнерами на определенном этапе были «чуть ли не союзническим», однако озабоченности и предостережения Кремля по поводу расширения НАТО на Восток были «абсолютно проигнорированы».

Теперь военная инфраструктура блока находится прямо у границ России. «В Румынии и Польше просто развернуты уже системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы в результате того, что там стоят пусковые установки МК-41», — напомнил Путин.

«Что касается Черного моря, то последнее — это вообще выходит за определенные рамки. На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики», — добавил российский лидер.

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Политика #Мир #Россия
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