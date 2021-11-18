Центробанк ограничит выдачу потребительских кредитов

Банк России со второй половины 2022 года намерен использовать механизм ограничения выдачи потребительских кредитов, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года», — сказала она.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, по которому регулятор может получить полномочия в установлении ограничений на привлечение кредитов, чтобы замедлить рост необеспеченного потребительского кредитования.

По словам Даниловой, Центробанк в настоящее время видит ухудшение стандартов кредитования. При этом основным негативным показателем является доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки.

Представитель Банка России отметила, что долговая нагрузка россиян существенно выросла с начала пандемии коронавируса. В основном это связано с популярностью потребительских кредитов.