НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Центробанк ограничит выдачу потребительских кредитов

Источник:
«Газета.ру»
453 0
Фото: © Sibnet.ru

Банк России со второй половины 2022 года намерен использовать механизм ограничения выдачи потребительских кредитов, сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

«Мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы для того, чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Поэтому мы ожидаем использование такого инструмента, скорее, во второй половине следующего года», — сказала она.

Сейчас в Госдуме находится на рассмотрении законопроект, по которому регулятор может получить полномочия в установлении ограничений на привлечение кредитов, чтобы замедлить рост необеспеченного потребительского кредитования.

По словам Даниловой, Центробанк в настоящее время видит ухудшение стандартов кредитования. При этом основным негативным показателем является доля кредитов с высоким показателем долговой нагрузки.

Представитель Банка России отметила, что долговая нагрузка россиян существенно выросла с начала пандемии коронавируса. В основном это связано с популярностью потребительских кредитов.

Еще по теме
Российский миллиардер дал совет, как выжить на пенсии
Россия установила антирекорд по расходам на здравоохранение
Китай обогнал США и стал самой богатой страной на Земле
Госдума отложила полную компенсацию советских вкладов
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Жена мэра Томска Галина Кляйн выступила в суде
Коммунисты сообщили о продлении ареста сыну экс-губернатора Левченко
Нейросеть в Сибири занялась поиском облегчающего нефть катализатора
Власти Хакасии хотят отменить аукцион на разработку угля
Самое популярное
Исходный код переизданных игр GTA утек в Сеть
Силовикам дополнительно повысят зарплаты
Российские системы РЭБ парализуют силы НАТО в Европе
Американские ученые обнаружили «гены зомби» у человека
Обсуждение (0)
Картина дня
Запад проигнорировал путинские «красные линии»
Центробанк ограничит выдачу потребительских кредитов
Путину доложили об успешном запуске «неотвратимого оружия»
Россия заняла четвертое место в мире по числу заключенных
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

Иркут 69

РФ уже давно не социальное, а полицейское государство. Средства расходуются на военные цели и органы...

Uynachalnica

Сечин и Роснефть каким боком к подобному?

Uynachalnica

Вот отсюда, и масочнный режим, куаркоды и локдауны, зачем лечить, когда во всем "несознательных" граждан...

jeryakob

это просто не правильно посчитали. пусть росстат займется
Sibnet.Ru