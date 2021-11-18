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Telegram оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мировой суд в Москве признал Telegram виновным в очередном отказе удалять запрещенную в России информацию. Мессенджер оштрафовали на 3 миллиона рублей.

Компанию Telegram Messenger Inc признали виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ. С начала года сумма судебных штрафов, полученных Telegram, превысила 40 миллионов рублей.

При этом часть постановлений суда еще не вступили в законную силу. По данным Роскомнадзора, сервис не удалял или несвоевременно удалял призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Кроме Telegram, за аналогичные правонарушения неоднократно привлекались и другие крупнейшие интернет-сервисы — Google, Facebook, Twitter, TikTok. Общая сумма штрафов в отношении этих компаний составляет около 200 миллионов рублей.

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